Soit payé à ta juste valeur dès l’embauche en te joignant à Aliments GLB du Groupe La Bêlerie.

On a plusieurs postes à combler pour notre nouvelle usine agroalimentaire de Yamachiche ! On cherche des journaliers et des désosseurs ! Salaire à partir de 18$ de l’heure, temps plein de jour et emploi permanent ! Le repas est même fourni durant les heures de travail ! Assurances et autres avantages sociaux ! On te veut dans notre équipe !

Courriel : carriere@labelerie.ca