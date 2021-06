Imagine être payé en passant ton été dehors avec tes amis!

L’Aquaparc H2O a une foule de postes à combler! Sauveteur ou surveillant des plans d’eau, cuisinier et même mécanicien au karting trois rivières.

Et contrairement à d’autres emplois, nos avantages sont tellement plus trippants! Tu as ta propre passe de saison gratuite au parc aquatique, des billets journaliers pour tes amis, des rabais au casse-croûte et encore plus!



Avise tes amis et envoie ton cv au info@campingh2o.com

Ton emploi d’été de rêve est à l’aqua parc h2o!

https://www.campingh2o.com/