Association des employeurs maritimes

Tu rêves d’un emploi stimulant et important pour ta région? Tu aimerais avoir de nouveaux défis tous les jours?

Manque pas le bateau, l’Association des employeurs maritimes recrute au Port de Trois-Rivières et Bécancour. Tu pourrais être engagé comme débardeur ou débardeuse pour charger et décharger les navires. Le salaire horaire est de 25,27 $/h avec des primes pour le travail de soir, de nuit et les fins de semaine. Pour appliquer, rends-toi dans la section carrière de notre site Web au aem.ca

Lien URL site web : : https://recruiting.ultipro.ca/ASS5001ADEM/JobBoard/3028e189-4fc8-4e48-8d25-f53c3083980f/OpportunityDetail?opportunityId=94b7fe6f-000d-49d3-ab7a-c7d3ff05893e

Courriel pour postuler : trb@aem.ca