Autobus Baribeau et Autobus Jos Paquette t’offrent un emploi avec un horaire DE RÊVE !

Congé l’été, pendant les Fêtes et à la semaine de relâche !...T’as bien entendu !

On recherche un mécanicien, un aide-mécanicien et des conducteurs d’autobus scolaires à St-Maurice et à St-Étienne-des-Grès.

Penses-y ! Tu pourrais enfin profiter de la vie et passer du temps de qualité en famille !

Autobus Baribeau et Autobus Jos Paquette ; des entreprises familiales en affaire depuis 60 ans.

Postule à emploi@autobusbaribeau.com

Facebook : https://www.facebook.com/AutobusBaribeau/