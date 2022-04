Béton Crête est présentement à la recherche d’opérateurs de bétonnière 12 roues et d’opérateurs de bétonnière semi-remorque pour ses usines de

St-Étienne-des-Grès, St-Pierre-les-Becquets et St-Stanislas.

Béton Crête vous offre un salaire concurrentiel, des bonus de performances, une formation complète, un régime d’assurance collective, et en plus on vous habille de la tête aux pieds !



Permis de conduire valide de classe 1 ou 3 avec les mentions F et M requis.

Vous désirez faire partie d'une équipe expérimentée depuis plus de 30 ans?



Postulez dès maintenant à https://betoncrete.com