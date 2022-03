Tu veux te bâtir une vraie carrière comme technicien diésel? Tu veux enfin travailler sur des diagnostics moteur et élargir tes compétences pour devenir un spécialiste? Chez Camions Western Star Mauricie, on te permet d’aller plus loin en t’offrant toutes les formations nécessaires. En plus tu auras droit à une prime à l’embauche de 1000$, des vêtements de travail fournis, un régime de retraite, 5 congés familiaux par année et 3 semaines de vacances en partant!

Viens voir Patrick au 1655 boulevard de Port-Royal Bécancour. On a hâte de t’accueillir!



Facebook : https://www.facebook.com/Camions-Western-Star-Mauricie-582956185143933