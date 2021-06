CAMSO Inc. (Michelin)

Plusieurs postes de journaliers

Tu cherches un emploi stable au sein d'une belle équipe, un horaire de jour et un salaire débutant à 20$ de l’heure ? La compagnie internationale Michelin recrute pour son usine de Shawinigan ! Tu es manuel avec une attitude positive ? Ne cherche plus ! On a l’emploi fait pour toi et ce, dans un environnement propre et sécuritaire. Nous avons plusieurs postes de journaliers à combler ! Tu n’as pas d’expérience ? Pas de problème, on te formera sur place ! Envoie ton CV à recrutement.shawi@michelin.com ou viens nous le porter en personne !



