Carnot Réfrigération embauche !

Viens nous rencontrer le 15 juillet, entre 15 h et 20 h au 2 500, rue Léon-Trépanier à Trois-Rivières pour notre journée d’embauches. Entrevue, concours et Food Truck sur place. Le Groupe Maskimo recrute de nouveaux talents pour toutes ses divisions. Plusieurs postes sont offerts en administration, génie civil, signalisation, gestion de projets, au garage et sur les chantiers. Salaire compétitif; Assurances collectives; Régime enregistré d’épargne-retraite (REER); Activités sociales; Conciliation travail et vie personnelle.