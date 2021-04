CHC gestion parasitaire

Tu cherches une job qui sort de l’ordinaire ? Tu veux faire partie de la solution pour éliminer le problème ? Nous sommes à la recherche d’un tueur à gage en gestion parasitaire. Le genre de personne capable d’appliquer des solutions pour éliminer le problème à la source. Si tu corresponds à ce profil on a une job de technicien pour toi. On va te former en autant que tu sois dynamique, autonome, responsable et que tu aimes ça être dehors. Ça t’intrigue hein ? Communique avec nous au 819-376-1415 ou va voir sur notre site web au www.chcgestionparasitaire.com. On a un contrat pour toi !

Courriel : dtrudel@chcgestionparasitaire.com