Concept C, c’est LA référence en produits de coiffure professionnels et là on a vraiment besoin d'agrandir notre équipe à l'expédition !

Joins toi à notre équipe dynamique pour nous aider à préparer les commandes web! De ton poste de travail, tu emballeras les commandes et tu seras un agent de liaison primordial entre le service client et les achats! Viens travailler chez Concept C ! On t’offre un horaire flexible et t’as accès à un rabais employé sur la marchandise !

https://conceptcshop.com/

Courriel : info@conceptcshop.com