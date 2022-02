Covris coopération

Covris, une coopérative agricole de la rive-sud, est actuellement à la recherche de personnes passionnées par le domaine pour se joindre à leur Équipe. Covris recherche un journalier agricole, un responsable aux comptes recevables, ainsi que des stagiaires en agronomie. Chez Covris, vous aurez accès à des assurances collectives et à un régime de retraite, et le plaisir d’évoluer au quotidien dans un environnement de travail familial. Une formule hybride avec télétravail est également possible pour certains postes.



Rends-toi dans la section emploi de covris.coop pour postuler on attend ton cv !