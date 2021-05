Cuisico, important fabricant d'armoires de cuisine et salle de bains est à la recherche de talents pour joindre son équipe.

Nous recherchons de candidats dynamique, autonome et ayant le désir d’apprendre et progresser avec nous. Entreprise ayant à coeur ses employés et équipe de travail convivial. Postes disponibles quart de jour/soir.



MISSIONS ET RESPONSABILITÉS

Effectuer le découpage, montage, assemblage…

S'assurer de la qualité pour la fabrication et le maintien des travaux à faire et d’un bon suivi.

Maîtriser la lecture de plan (certains postes).

Inspecter la qualité du produit selon le poste.

Maintenir la propreté de son poste de travail et l’entretien de celui-ci.

Rédiger et compiler un rapport sur l'avancement des travaux.

Pourquoi venir travailler chez Cuisico ?

Faire partie d’une belle équipe dynamique et développer un esprit de camaraderie.

Pour s’assurer un travail à long terme (entreprise en pleine expansion).

Entreprise bien établie et forte progression

Près autoroute, facile accès

Ouverture étudiants, on va leur montrer et former

Possibilité chiffres de jour et soir

La semaine de travail se termine le vendredi à 14h pour le jour, lundi au jeudi pour le soir

*Salaire à discuter selon expérience et poste de travail.