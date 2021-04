Culture Trois-Rivières, un employeur flexible, humain et inclusif et ayant à cœur le bien-être de ses employés, est à la recherche de personnel afin de combler de nombreuses opportunités d’emploi à temps partiel ou à temps plein. Ainsi, tu pourrais travailler à titre de guide-animateur ou de préposé à l’accueil du Musée Boréalis ou en restauration à la terrasse aux Confluents cet été. Tu pourrais aussi accueillir nos clients dans nos salles de spectacles ou bien contribuer à l’entretien de nos différents lieux. Une multitude de possibilités s’offre à toi et de nouveaux postes pourraient s’ajouter dans les prochaines semaines!

Ça t’intéresse? Envoie-nous ton CV via la section Carrières de cultur3r.com ou bien viens nous rencontrer à notre journée carrière le 17 avril de 10h00 à 15h00, directement au Musée Boréalis, au 200 avenue des Draveurs à Trois-Rivières.

Viens toi aussi agir pour la culture!

Courriel : mlanglois@v3r.net

https://www.cultur3r.com/a-propos/carriere/