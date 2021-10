L’univers culturel qui entoure les spectacles, les expositions en arts et en patrimoine, ainsi que l’histoire de la région t’intéresse ou te fait carrément tripper ? Viens nous rencontrer lors de la journée porte ouverte de Culture Trois-Rivières ! Viens vivre une immersion dans le monde culturel de la région à travers différentes activités en lien avec les emplois offerts. Entrevues sur place avec les gestionnaires des postes à combler et tirages de cadeaux parmi les participants ! On recherche des gens de tous âges pour agir pour la culture avec nous ! On t’attend le 6 novembre de 10h à 15h, à la salle J-Antonio Thompson.

Courriel : Viens nous rencontrer à la journée carrière le 6 novembre de 10h à 15h