Desjardins Caisse de Mékinac – Des Chenaux

Travailler pour une institution financière qui a ses employés à cœur, ça te parle? Une carrière dans le monde des finances personnelles t’intéresse? Si tu es passionné du service à la clientèle, adepte du travail d’équipe et aime apprendre en relevant des défis, la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux est à la recherche de nouveaux talents.

Pour vivre l’expérience et te joindre à la grande famille Desjardins, consulte nos offres d’emploi sur la page Facebook DesjardinsMekinacDesChenaux ! On ne t’offre pas un travail. On t’offre de te réaliser au travail. Nuance.

www.facebook.com/DesjardinsMekinacDesChenaux