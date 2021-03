Éloi Moisan - Plusieurs postes à combler

Tu aimes travailler en équipe dans un environnement sain et naturel ? L'odeur du bois te remplit de joie?

Éloi Moisan est à la recherche de classificateur de bois, d’opérateur, de préposé à l’accueil et de journalier de production pour son usine de St-Gilbert.

Relever des défis ne te fais pas peur et tu veux être fier des produits que tu fabriques?



Chez Éloi Moisan, tu retrouveras tout ça, en plus de travailler sur des équipements sécuritaires et d'avoir des congés mobile , maladie , pour toi et ta famille !

f.moisan@eloimoisan.com

www.jobillico.com/

www.eloimoisan.com