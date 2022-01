Escaliers Pierre Houle est une entreprise située à St-Boniface, qui se spécialise dans la conception, la fabrication et l’installation d’escaliers sur mesure. En affaire depuis 46 ans, Escaliers Pierre Houle est à la recherche d'un charpentier-menuisier, apprenti ou compagnon, pour un poste à temps plein d'installateur d'escaliers. Tu es une personne minutieuse, dynamique et polyvalente, et tu aimerais te joindre à notre équipe, envoie nous ton cv à info@escaliershoule.com ou contacte nous au 819-535-3944.

