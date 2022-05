Événement de recrutement | KONGSBERG

KONGSBERG recrute!

Si tu aimes assembler, effectuer différentes opérations sur des circuits et tester des modules électroniques, si tu recherches une ambiance familiale et que tu adores ça quand ça roule, on a un poste de journalier(ère) de production parfait pour toi.

Passe nous voir pour une entrevue en personne ou en virtuel!

🙋 En personne

Quand : 14 mai

Quelle heure : 9 h à 12 h

Où : 90, 28e Rue, à Grand-Mère

💻 En virtuel

Quand : 14 mai

Quelle heure : 10 h à 15 h

Où : en ligne

Inscris-toi maintenant