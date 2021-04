Fibrass Système recherche un chauffeur opérateur de grues articulées pour faire la livraison de matériaux de toitures à bord d’un camion grue.

Tout ce que t’as de besoin, c’est ton permis classe 1 ou 3 et ta bonne humeur ! On fournit la formation, l’équipement de sécurité, le salaire est plus que concurrentiel et t’as droit à une assurance collective et des reer.

Courriel : tommy@fibrass-system.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054495068144