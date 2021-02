Graphiste Sénior

Duo, c’est d’abord une grande famille de créatifs insatiables. Chacun y apporte du sien pour rendre les projets au-delà des attentes clients. C’est un milieu de travail accueillant où on prend des pauses pour jouer au aki (oui, oui :P). C’est un job où on te fait confiance professionnellement tout en te soutenant si tu pars en vrille. C’est une boîte intégrée en pleine expansion (on a vraiment besoin de toi).

TU DOIS ÊTRE EN MESURE DE :

Concevoir des outils de communication;

Avoir une expertise de production technique;

Effectuer le montage et la mise en page pour différents documents;

Réaliser la production graphique de visuels grands formats (image de marque, affichage, lettrage de véhicule, Web, etc.);

Concevoir des designs de lettrage de véhicule et autres jouets à moteur;

Concevoir et adapter des concepts pour le web et les médias sociaux;

Assurer les retouches et le traitement d’images;

Assurer la qualité graphique et le respect des normes graphiques;

Autres tâches connexes.

ON VEUT LA CRÈME DE LA CRÈME, DONC ÇA TE PREND :

D.E.C. en graphisme ou l’équivalent;

Minimum de 3 années d’expérience dans le domaine;

Maîtrise des logiciels InDesign, Photoshop, Illustrator de la suite Adobe creative;

Connaissance de la suite Microsoft Office (t’inquiète, on ne l’utilise pas souvent);

Avoir un bon oeil graphique;

Avoir le souci du détail, de la rigueur et une capacité à gérer les imprévus;

Être en mesure de gérer plusieurs projets simultanément et travailler sous pression;

Posséder un esprit d’équipe et un tempérament proactif.

DÉTAILS DU POSTE :

Poste temps plein;

Salaire selon l’expérience;

Basé à Saint-Grégoire, tout près du pont Laviolette;

Environnement de travail stimulant;

Horaire flexible, 35 à 40 heures par semaine.

ÇA TE SEMBLE INTÉRESSANT?

Fais parvenir ton curriculum vitae à info@duoenergiegraphique.com en inscrivant dans l’objet de ton courriel : Candidature graphiste

Tous les détails ici : https://duoenergiegraphique.com/offre-demploi-graphiste-senior