Groupe PPD

Tu aimerais travailler pour une entreprise Québécoise nouvellement installée à Trois-Rivières ? PPD a un emploi pour toi ! Nous cherchons des couturières, des assembleurs, des rembourreurs et plusieurs autres quarts de métiers. Peu importe ton profil, nous avons un emploi pour toi ! Plusieurs horaires disponibles et tous de jour !



Ça t’intéresse ? Viens nous rencontrer les mardi et jeudi 5 et 6 octobre au 3200 rue du Chanoine Chamberland à Trois-Rivières entre 9h00 et 18h00 dans l’ancien édifice Fruit of the loom ! Des embauches seront faites sur place ! On t’attend mardi et mercredi 5 et 6 octobre prochain de 9h à 18h !



Il est aussi possible de postuler en ligne au ppd3r.com