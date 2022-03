Groupe PPD

Tu aimerais travailler pour une entreprise québécoise nouvellement installée à Trois-Rivières ? PPD, fabricant de sièges et accessoires dans le domaine récréatif, recherche actuellement des assembleurs et des rembourreurs. Nous t’offrons un bon salaire, un horaire de jour flexible, une assurance collective et de nombreux avantages sociaux ! Ça t’intéresse ! Viens nous rencontrer les jeudi et vendredi 10 et 11 mars au 3200 rue du Chanoine Chamberland à Trois-Rivières entre 9h00 et 18h00 ! Entrevues sur place ! On t’attend les 10 et 11 mars ! Ou postule en ligne à infoppdtr.com

ppd3r.com