Groupe RCM, qui œuvre dans la gestion des matières récupérables depuis plus de 40 ans, est présentement à la recherche d’un directeur-adjoint des opérations, d’un superviseur des opérations, d’une adjointe administrative et d’un camionneur pour ses usines de St-Étienne et de Trois-Rivières.

Groupe RCM s’est donné comme mission de créer des emplois pour les personnes avec des limitations fonctionnelles, afin de les intégrer au marché du travail et leur redonner fierté et confiance. Tu veux travailler pour un employeur aux valeurs humaines ?



Postule au groupercm.com, section emploi