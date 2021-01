Intervenant(e) socio - communautaire

La personne devra assurer un soutien au niveau de l’évolution des milieux de vie de nos locataires. C’est un poste qui se fait 90% du temps par téléphone, mais un poste qui donnera beaucoup de défis! La routine ne fait pas partie du quotidien et pour ceux qui aimeraient aider à l’intégration sociale de la clientèle, c’est le poste idéal! La personne devra également contribuer avec plusieurs organismes publics, sociaux et communautaires avec qui nous avons différents partenariats pour aider nos locataires! On recherche une personne qui a une facilité à développer des liens de confiance et qui a une bonne capacité d’écoute! L’intervention et les relations humaines sont au cœur de ce poste!

Courriel : rh@omhtr.ca