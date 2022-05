Journalier(ère) de production - niveau 3

Si tu aimes assembler, effectuer différentes opérations sur des circuits et tester des modules électroniques, si tu recherches une ambiance familiale et que tu adores ça quand ça roule, on a un poste de journalier(ère) de production parfait pour toi.

Les avantages Konsberg

Salaire de 18 $/h (+ prime de soir de 2 $ et prime de nuit de 3 $)

Manufacturier léger (pas de charges lourdes)

Environnement de travail très agréable : postes bien éclairés, ergonomiques et sécuritaires

Produits diversifiés et intéressants (commentaires des employés)

Possibilité de progression très rapide

Usine 50/50 homme-femme

Ambiance familiale

Et, surtout, une gang super le fun d’employés dévoués qui ont l’organisation à cœur!

Pour postuler