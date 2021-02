Journaliers d’usine

Journaliers (coffrage de produits de béton et mécanique de procédés)

MEI Assainissement est en forte croissance et est à la recherche de plusieurs candidats passionnés pour combler plusieurs postes de journalier d’usine.

Nous sommes une entreprise familiale située à Trois-Rivières. Fondée en 1967, MEI Assainissement se spécialise dans la fabrication de pièces de béton préfabriquées en usine ainsi que dans l’assemblage stations de pompage prêtes à l’emploi et d’autres produits connexes.

Nos employés œuvrent dans un milieu axé sur le travail d'équipe. Chez nous, on encourage l'autonomie et favorisons la créativité et l'innovation dans la recherche de nouvelles solutions. Nous offrons des défis stimulants et des occasions de développement professionnel susceptibles de satisfaire les plus ambitieux.

Joignez-vous à notre équipe dynamique en appliquant dès maintenant!

