Un travail qui s’adapte à tes disponibilités et à ton horaire, ça existe ! Par l’entremise du Groupe CGO, consultant en ressources humaines, King Sécurité recherche actuellement des candidats pour combler plusieurs postes d’agent de sécurité en milieu hospitalier et industriel. On a besoin d’hommes et de femmes de tous les âges et de tous les horizons !



Tu es étudiant, retraité, tu as besoin d’un revenu supplémentaire; peu importe tes raisons, on t’offre des conditions de travail avantageuse et stimulantes Fais-nous parvenir ton CV à cbureau@groupecgo.com

Détails de l'offre : https://groupecgo.com/nouvelles/2021/10/05/recherche-agents-de-securite