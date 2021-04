Vous avez toujours rêvé de travailler pour une grande entreprise ? Bonne nouvelle, Kruger Trois-Rivières est à la recherche de journalier de production, d’électrotechnicien avec licence C et mécanicien de machinerie fixe.

De bonnes conditions salariales et des avantages tels qu’assurances collectives et régime de retraite vous sont offerts. L’usine sur Gene H. Kruger a modernisé ses équipements avec des investissements majeurs dans les dernières années. Vous travaillerez donc dans un environnement stimulant et sain qui enrichira votre vie personnelle et professionnelle.

Saisissez l’opportunité, visitez Kruger.com, section carrière