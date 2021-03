La Brouette agriculture urbaine et écocitoyenneté

Nous cherchons une personne pour accompagner des porteurs de projets en agriculture urbaine en Mauricie et pour s’occuper de la planification et de l’aménagement du Carré de la Fosse, notamment. Les tâches : plan des jardins, accompagnement de projets, transfert de connaissances, préparation de matériel pédagogique, démarrage de potagers, aménagement et entretien de potagers, etc.

Courriel : joelle@labrouette.ca

https://www.labrouette.ca/nouvelles/emplois/gestion-accompagnement-animation-printemps2021/