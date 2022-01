Les usines d’Arbec en Mauricie engagent !

Chez Arbec bois d’oeuvre, une entreprise de transformation du bois, vous obtiendrez un salaire horaire parmi les plus avantageux en région : Jusqu’à 27$ pour les employés de production, 35$ pour les mécaniciens et 38$ pour les électrotechniciens. Horaires rotatives et variés, possibilité d’accumuler du temps, plusieurs autres avantages. On vous attend.