Que vous commencez sur le marché du travail ou que vous ayez pas mal d’expérience sous votre chemise Big Bill, Usinage Servitech recrute pour compléter son équipe de machiniste et on est franchement intéressé à vous rencontrer !

Chez Usinage Servitech, on vous offre des horaires flexibles entre 4 ou 5 jours semaine, 13 congés fériés, un régime d’assurance collective et de retraite, une participation aux bénéfices et bien plus encore!

En plus notre gang est super le fun, même à 2 mètres de distance !

Pour postuler, emploi@ u servitech.com

https://www.uservitech.com/carriere.html