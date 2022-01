Maison des jeunes Le Transit

Vous aimez le travail d’équipe et l’idée de contribuer à l’avenir de formidables adolescents vous séduit? La Maison de jeunes Le Transit a besoin de vous pour occuper le poste d’animateur/intervenant.

En plus de d’évoluer auprès de collègues passionnés, on vous offre de nombreux avantages! Régime de retraite, horaire flexible, conciliation travail-famille, obtention accélérée des semaines de vacances, et tellement plus!

Vous avez un DEC en éducation spécialisée, techniques de loisirs, travail social ou autre expérience pertinente? Envoyez votre CV au courriel suivant : letransit@qc.aira.com



Cliquez ici pour visualiser l'offre complète : https://www.iheartradio.ca/polopoly_fs/1.16976901.1642706727!/menu/standard/file/offre-maison-des-jeunes.pdf