Mécanicien agricole (New Holland Avantis Saint-Narcisse)

Travailler chez Avantis c’est…

L’opportunité de déployer vos compétences dans une équipe collaborative où le plaisir est au rendez-vous.

Un horaire de travail de jour.

Un travail qui offre la chance de toucher à une grande variété de produits tant d’engins de chantier qu’agricoles.

Une formation continue en ligne, en établissement scolaire et à l’étranger offerte par les différents fabricants (New Holland, Wacker Neuson et plus).

Une rémunération globale compétitive incluant une gamme complète d’assurances collectives et un régime de retraite avec contribution de l’employeur.

Un programme de bonification trimestriel en fonction de vos performances individuelles.

Une allocation annuelle pour vos outils.

Des congés maladie et mobile.

Des rabais employés dans les différentes bannières d’Avantis (New Holland | pièces, BMR, Sonic).

L’accès au Régime d’investissement coopératif (RIC) unique et très avantageux.

Un défi à votre mesure

Votre mission principale sera d’entretenir, réparer ou faire la préparation de ce que nos clients agriculteurs et industriels ont le

plus à cœur, leurs machineries. Plus précisément, vous aurez à :

Diagnostiquer les problèmes mécaniques, électriques et hydrauliques et en faire la réparation;

Vous déplacer, à l’occasion, chez le client avec l’unité mobile pour réparer la machinerie ou l’équipement;

Installer les différents équipements sur les machineries vendues;

Conseiller directement la clientèle à propos des travaux à planifier ou à effectuer en plus d’évaluer l’état général de la machinerie;

Compléter les bons de travail et les rapports nécessaires;

Mettre à l’essai les machines faisant suite aux réparations effectuées afin de s’assurer du respect des standards de qualité visés.

Le collègue par excellence

Vous aimez analyser des situations mécaniques complexes, trouver des solutions et mettre vos compétences à profit.

Vous avez le souci de l’excellence et vous recherchez sans cesse à offrir un travail de qualité.

Vos connaissances spécialisées en mécanique vous permettent d’identifier facilement les troubles de différentes catégories de machinerie.

On vous reconnaît comme étant une personne agréable à côtoyer.

Vous détenez un DEP en mécanique agricole, d’engins de chantier, de véhicules lourds ou autre domaine connexe.

Vous êtes disponible pour être de garde, en rotation, pour le service de dépannage.

Le poste est pour vous? Alors, foncez et postulez dès maintenant!

Mentionnez le numéro de l’offre : MC-2022-07.

Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons.

Avantis Coopérative est une grande famille de 1 400 employés passionnés. Avec plus de 120 places d’affaires, c’est une foule de possibilités au sein d’une même entreprise!