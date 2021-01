Permateek Service Récréatif Giguère en affaire depuis 12 ans vend, fabrique et installe des planchers de bateau synthétiques. Notre atelier est situé à Shawinigan-Sud. Nous sommes présentement en pleine croissance et recherchons un menuisier de plancher de bateau.

Nous offrons un travail à temps plein, 4 jours par semaine. Nous offrons une ambiance sans pression et nous sommes présents pour aider et supporter nos employés. Notre objectif est de faire réussir les gens avec qui nous travaillons. Nous voulons s’entourer de gens passionnés et qui souhaitent contribuer à faire grandir l’entreprise avec nous.

Nous cherchons un candidat qui a le souci du détail, et qui aime travailler avec les outils manuels. Nos taches s’apparentent à des travaux de menuiserie ou d’ébénisterie.

Dans notre atelier, c’est une ambiance super agréable. L’été, les portes de l’atelier s’ouvrent pour profiter du grand air ! Nous visitons bien sûr plusieurs marinas au Québec et en Ontario en plus des différents salons du bateau à travers le monde.