La structure d’acier t’intéresse? Tu as ton cours en usinage ou tout simplement un grand intérêt pour les équipements à contrôle numérique ? NICO MÉTAL, a un besoin urgent d’opérateurs de machines à contrôle numérique à temps plein, de jour et de soir. Tu as peu ou pas d’expérience mais tu es quelqu’un de motivé? Nico Métal a besoin de toi. Nous allons même compléter ta formation! Nous avons aussi des postes de contremaîtres, de soudeurs et d’assembleurs pour toi! Nico Métal une entreprise familiale de plus de 40 ans, réputée pour la qualité de ses structures d’acier, offre des salaires compétitifs, une assurance collective, un régime de retraite et une prime de soir.

Tu as envie de joindre une équipe dynamique? De travailler sur des projets complexes et stimulants? Alors envoie ton cv à rh@nico-metal.com. et viens bâtir du solide avec nous!