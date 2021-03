Nico Métal - Plusieurs postes

NICO MÉTAL, une entreprise familiale de plus de 40 ans, réputée pour la qualité de ses structures d’acier, est présentement à la recherche d’un contremaître de production, d’un opérateur CNC, de soudeurs et d’assembleurs pour combler des postes temps plein de jour et de soir. Nico Métal offre des salaires compétitifs, une assurance collective, un régime de retraite et une prime de soir.

Tu as envie de joindre une équipe dynamique? De travailler sur des projets complexes et stimulants? Alors envoie ton cv à rh@nico-metal.com et viens bâtir du solide avec nous!

https://www.jobillico.com/fr/employeurs/nico-metal-inc/voir-liste-emplois