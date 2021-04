Tu aimes conduire ?

Pièces d’auto Jean Leblanc a un emploi pour toi!

On recherche actuellement un livreur de pièces d’auto dans les garages de la région de Trois-Rivières. Poste temps plein régulier de jour du lundi au vendredi.

En plus, on te fournit l’auto et l’essence en plus de t’offrir un salaire concurrentiel, plusieurs avantages sociaux et une possibilité d’avancement.

Pièce d’auto Jean Leblanc, c’est ta porte d’entrée pour le monde des pièces d’auto.

Pièces d’auto jean Leblanc, boul. Gene H Kruger, Trois-Rivières, 819-370-12-12