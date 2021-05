Les journées de travail sont toujours plus stimulantes quand on les passe au sein d’une équipe enjouée et dynamique. Joins-toi à l’équipe de pièces d’entrepôt Jean Leblanc. Nous sommes à la recherche d’un commis d’entrepôt dans notre magasin de Trois-Rivières. Aucune expérience requise, la formation est offerte sur place, tu travaillerais de jour à temps plein et profiterais d’un salaire concurentiel et d’une possibilité d’avancement. Travailler chez Pièces d’auto Jean Leblanc, c’est ta porte d’entrée dans le monde des pièces d’auto. Pièces d’auto Jean Leblanc, boulevard Gene H Kruger, Trois-Rivières 819-370-12-12

Courriel : jean.leblanc@pajl.qc.ca

https://www.pajl.qc.ca/