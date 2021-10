Plomberie PML a de nouveaux propriétaire et est en pleine expansion !

Plomberie PML cherche actuellement à combler des postes d’apprentis et de compagnons, pour œuvrer dans les secteurs résidentiels neufs et locatifs. Si tu te joins à notre équipe, on te garantit du travail à l’année, on t’offre un salaire CCQ, on te paye ton cellulaire et on te propose Une Bonification selon expérience

Envoie ton CV à info@plomberiepml.com ou viens nous rencontrer directement au 12 340 Boulevard Louis Loranger, à Trois-Rivières ! 819-377-0899 - plomberiepml.com

