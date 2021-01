Plusieurs postes à combler !

Nouvelle année! Nouveaux défis pour Marmen!

Avec la construction d’une usine de fabrication de tours d’éoliennes en mer dans l’État de New York et plusieurs nouveaux projets, l’entreprise recherche :

des manœuvres, des électriciens industriels et un technicien – pièces et service mécanique industrielle, plusieurs postes techniques et administratifs, des planificateurs, des ingénieurs, un contrôleur, un acheteur et un dessinateur pour se joindre à son usine de Trois-Rivières. Ose t’investir dans des projets uniques

Ose te surpasser et maximiser ton potentiel

Entoure-toi des meilleurs

Pour postulez : www.marmeninc.com