Plusieurs postes à combler !

L'Hôpital Vétérinaire Trifluvien est présentement en période d'embauche pour compléter son équipe de 10 vétérinaires, 27 techniciennes en santé animale, 2 toiletteuses et 4 animaliers.

Nous sommes à la recherche de personnes motivées et passionnées afin de combler les postes suivants:

- Vétérinaire diplômé (temps plein)

- Technicien en santé animale diplômé (temps plein)

- Animalier diplômé (temps plein)

- Animalier (étudiant TSA ou soin animalier) (temps partiel - fin de semaine)

Nous basons quotidiennement notre pratique sur des valeurs de travail d'équipe, de respect, d'intégrité, de dévouement, d'empathie et d'excellence envers notre clientèle et nos petits patients.

En plus d'offrir un environnement vaste à la fine pointe de la technologie, l'Hôpital Vétérinaire Trifluvien propose plusieurs avantages sociaux dont un programme de formation continue, un programme d'assurances collectives, un horaire adapté aux besoins de chacun favorisant ainsi la conciliation travail-famille sans oublier une ambiance de travail exceptionnelle et encore plus!

Étant une référence pour les soins d'urgence en Mauricie, notre Hôpital offre un milieu très stimulant rempli de défis professionnels pour toute personne désireuse de s'épanouir dans son travail.

Pour postuler : hopitalveterinairetrifluvien@gmail.com à l'attention de Dre Geneviève Marceau

