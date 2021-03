Plusieurs postes à combler

Cuisinier(ère), plongeur(se), serveur(se), hôte(sse), barman(aid), livreur(se)

Des postes à temps partiel et temps plein sont actuellement disponibles. Peu importe votre niveau d'expérience, nous recherchons d'abord et avant tout des gens motivés avec une attitude positive et sympathique, à notre image!

Nous recherchons des gens qui :

- Sont dynamique, apprécie l'action et aime travailler en équipe ;

- Font preuve d'entregent et adore parler à la clientèle;

- Sont autonome et organisée, pour qui la satisfaction de ses clients est une priorité;

- Sont fiable, travaillant et proactif;

- Aime l'ambiance décontractée!

AVANTAGES !

-Des DÉFIS à tous les quarts de travail;

-Une équipe DYNAMIQUE et MOTIVANTE à côtoyer;

-50% de rabais sur vos repas;

-Une stabilité d'horaire et d'emploi;

-Une formation complète;

-Des allocations pour vos vêtements;

-Un programme de bourse d'études;

-Des breuvages gratuits et à volonté;

-Des rabais sur les produits Normandin pour vous et votre famille;

-Des rabais exclusifs de nos partenaires (cellulaire, chaussures, gym, assurance auto).



https://restaurantnormandin.com/carrieres/