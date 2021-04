Avis à tous les passionnés du bois et du travail manuel, Portes Milette a l’emploi parfait pour toi!

Viens travailler dans une usine super bien organisée où ça sent bon le bois.

Travailler chez Portes Milette c’est te joindre à une grande famille tissée serrée. Tu pourrais occuper un poste de jour comme de soir à temps plein. T’es payé 40h mais t’en fais vraiment juste 37.5. Horaire vraiment pratique! Et on ne te fait pas attendre, tu commencerais LÀ! On t’offre la formation, le salaire est compétitif et t’as droit à des avantages sociaux, REER, des opportunités d’enrichissement, congés mobiles et plus. Visite portesmilette.com

https://www.portesmilette.com/fr