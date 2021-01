Arbec une entreprise de transformation du bois, est à la recherche de Mécanicien industriel, Électricien classe C, Adjointe administrative en Ressources humaines et Journalier pour son usine de St-Roch de Mékinac. Prime de soir et de nuit, congé mobiles en plus de plusieurs avantages sociaux, dont assurances collectives et REER.

Pour postuler :

pascale.collin@arbec.co

https://www.remabec.com/fr-ca/emploi/