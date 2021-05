Protection incendie Paquin recherche 4 mécaniciens en protection d’incendie. Tout ce qu’il te faut, c’est tes cartes en santé et sécurité sur les chantiers . C’est nous qui t’offre la formation! En plus de travailler 40 heures par semaine du lundi au vendredi, tu as accès à tous les avantages sociaux du domaine de la construction et tu profites d’un excellent salaire. Chez protection incendie Paquin, on t’offre même la possibilité de travailler dans plusieurs régions du Québec avec une rémunération supplémentaire!