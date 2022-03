Tu as des doigts de fée ? Rembourrage-Pro division du groupe Amisco, est en pleine expansion et recherche plusieurs couturiers ou couturières pour son entreprise de Shawinigan, pour la fabrication de pièces de rembourrage de meubles haut-de-gamme. Rembourrage-Pro offre des postes permanents, temps plein et temps partiel, de jour et de soir, et jusqu’à 22,09$ de l’heure, avec prime de soir. Joins-toi à l’équipe et profites d’une excellente ambiance de travail et de formations sur place.



Écris-nous à recrutement@rembourragepro.com

Site web : https://rembourragepro.com/