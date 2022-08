Représentant Ventes Médias Locaux, Mauricie

Chez Bell, on ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes : on transforme la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde.

Si vous êtes prêt à donner corps à des idées innovatrices et à vous joindre à une entreprise qui encourage, le développement professionnel et le bien-être de ses employés, l’équipe Bell est faite pour vous.

L’équipe Bell Média Numérique s’emploie à créer des expériences numériques riches et captivantes pour ses auditoires et veille à ce que les Canadiens puissent continuer à se connecter, s’informer et se divertir alors que les technologies évoluent à la vitesse de l’éclair. Nous recherchons des gens novateurs et dotés d’esprit d’équipe qui sont désireux de guider quelques-unes des marques de divertissement les mieux connues au pays tout au long de leur transformation numérique.

Il s'agit d'une excellente occasion, pour un professionnel de la vente, expérimenté, de faire partie de l'une des équipes de ventes les plus efficaces au pays. Nous sommes à la recherche d’une personne orientée vers les résultats, le développement des affaires et qui excelle dans un environnement compétitif, dynamique et trépidant.

https://jobs.bell.ca/ca/fr/job/BECACA383052EXTERNALFRCA/Repr%C3%A9sentant-Ventes-M%C3%A9dias-Locaux-Mauricie