Services Alimentaire et emballages VP LE distributeur alimentaire en Mauricie depuis plus de 30 ans, est en progression et recherche actuellement un acheteur d’expérience! Chez VP on prend soin de notre monde ! Votre anniversaire payé temps double, allocation mensuelle pour vos lunchs, vêtements fournis et accommodations familiales possibles ! Nous avons aussi d’autres postes à combler dont acheteur, commis et livreur!



Temps plein, temps partiel, que vous soyez étudiants ou aînés, venez travailler chez VP!

Site web : https://savp.ca