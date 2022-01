Tout comme la fibre optique, tu es ultra rapide et fiable? Branche-toi à l’équipe de Sogetel ! Nous sommes présentement à la recherche de techniciens en installations et de techniciens réseau pour différents endroits dans la région. Il s’agit de postes permanents à temps plein, du lundi au vendredi. Tu es débrouillard, tu as de l’expérience dans les travaux manuels et tu souhaites faire partie d’une belle gang ? Nos techniciens sont prêts à t’apprendre le métier! Viens nous rencontrer lors de notre journée d’entrevue virtuelle, qui aura lieu le dimanche 23 janvier de 9h30 à 17h. Inscris-toi à monavenir.sogetel.com pour une entrevue garantie! À bientôt!

Lien URL site web : www.monavenir.sogetel.com