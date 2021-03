Jean Simard et fils fabricant et installateur de structure d’acier à Trois-Rivières est à la recherche de Soudeur assembleur en usine. Poste permanent, temps plein, de jour avec : salaires compétitifs, assurances collectives, horaire flexible et adapté en conciliation travail-famille et on termine même à midi le vendredi!

Une formation en usine pourrait aussi t’être offerte !